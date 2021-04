«Il teatro è vivo»: città-palcoscenico con Scintille d'Arte

CREMONA (17 aprile 2021) - Il teatro ha invaso la città, è sceso in piazza e ha riempito la città di parole, corpi in movimento, musica, allegria e una contagiosa voglia di esserci, di dire: guardiamoci negli occhi, sogniamo insieme. Così questo pomeriggio si sono accese Scintille d'Arte dal quartiere Po al Cambonino, dalla Villetta a Borgo Loreto, scintille - piccole performance in piazza,, sul sagrato delle chiese, nei parchi cittadini - che poi sono confluite in piazza Stradivari per una grande festa che è durata fino alle prime luci della sera. Il Coordinamento Teatro Cremona ha fatto quello che fino a qualche tempo fa sarebbe sembrato impossibile: ha chiamato a raccolta le realtà teatrali, musicali, di danza cittadine per dire: fare teatro si può, si deve, lo si vuole fortissimamente ed è stato un successo.

