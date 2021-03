CheTeatrochefa, sabato in diretta dal Ponchielli

CREMONA (24 marzo 2021) - In occasione della Giornata Mondiale del Teatro, il Teatro Ponchielli organizza #CheTeatrochefa, un contenitore con importanti ospiti del mondo teatrale, che verrà trasmesso in diretta Facebook sabato 27 marzo dalle ore 10.15 sulle pagine del Teatro e del quotidiano La Provincia, oltre che sul sito web del giornale. Sarà un momento per parlare di Teatro, della situazione critica in cui versa lo spettacolo dal vivo e un modo per augurare e augurarsi di ritornare presto 'in scena', a vivere il Teatro, la sua socialità e sentire da vicino il calore e gli applausi del pubblico. Tanti saranno gli ospiti presenti, che dialogheranno con il Sovrintendente del Ponchielli Andrea Cigni, a partire da una delle donne più importanti del teatro italiano ed europeo, Andrée Ruth Shammah, regista, imprenditrice 'culturale', anima del Teatro Franco Parenti di Milano, ma ci saranno anche Jader Bignamini, direttore musicale della Detroit Symphony Orchestra, e Barbara Minghetti, direttrice artistica del Macerata Opera Festival-Arena Sferisterio/Responsabile dei progetti OperaEducation rivolti agli studenti e all’infanzia. Saranno presenti, poi, il mezzosoprano Anna Maria Chiuri, reduce dal successo di Salomé di Strauss al Bolshoi di Mosca il 25 febbraio scorso, Giuseppe Sartori, attore e vincitore del Premio Melato nel 2018, e il pianista e segretario artistico del Teatro Grande di Brescia, Alessandro Trebeschi. Per concludere verrà presentato il video SosteniAmo il Teatro Ponchielli, che vede coinvolti alcuni tra soci Fondatori e Sostenitori del Ponchielli, per una campagna di sensibilizzazione a favore della cultura e del magnifico teatro cittadino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO