VIDEO Nel museo del tempo a un passo dalle stelle

CREMONA (21 marzo 2021) - Nonostante siano ormai passati più di 100 anni da quando, nella primavera del 1913, il premio Nobel Herman Hesse celebrò Cremona rendendola immortale nelle celebri pagine del suo Diario, il Torrazzo continua ad affascinare e richiamare l’attenzione per il suo prestigio artistico e i tesori che conserva. Quelli che si vedono - a cominciare dall’orologio astronomico incastonato in corrispondenza del quarto piano — e quelli che non si vedono, custoditi nelle sale del Museo Verticale. Le sale della grande torre dedicate alla misura del tempo — cristiano e terreno — sono entrate nelle case dei cremonesi grazie alle riprese in notturna del drone di Milen Antonioli e delle telecamere di ZeroDelay di Paolo Digiuni. Agli spettatori anche un’anticipazione importante: il Museo Verticale si arricchirà nel prossimo futuro di altre due sale: una ospiterà il planetario, l’altra un nuovo percorso di collegamento con la cattedrale che servirà anche ai diversamente abili. Patrizia Lombardi e il direttore della Provincia, Marco Bencivenga hanno condotto la diretta prodotta da ZeroDelay in collaborazione con il quotidiano La Provincia e il gruppo Astrofili guidato dal presidente Cristian Gambarotti andata in onda sulla pagina Facebook e sul sito del giornale: un viaggio attraverso la storia, l’arte e la spiritualità su per le scale della grande torre attraverso la sala del Quadrante, del Meccanismo, della Misura del tempo e dell’Astronomia. «Il Torrazzo illuminato è uno spettacolo meraviglioso. I cremonesi ne sono innamorati. Mi auguro di dimostrare con gli occhi la felicità che provo dietro la mascherina», ha detto Bencivenga.

