"In piedi fino alle 5 del mattino con lo staff di Fedez"

CREMA (7 marzo 2021): "Siamo stati alzati fino alle 5 del mattino con lo staff di Fedez. La prima cosa che ci siamo detti? Ci siamo scambiati un abbraccio. È stata una edizione diversa, che abbiamo passato in isolati in una villa di Sanremo per motivi di sicurezza legati al Covid. Ma Sanremo è stato un bel segnale: la musica riparte anche in un momento come questo". Sono le prime parole di Davide Simonetta, cremasco, fra gli autori del brano secondo classificato a Sanremo e cantato da Fedez e Francesca Michielin.



