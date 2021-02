Concorso "Enrico Arisi", un sipario sul mondo

CREMONA (22 febbraio 2021) - Si alza il sipario sulla 27esima edizione del Concorso musicale intitolato al trombettista vescovatino Enrico Arisi in programma dal dal 19 al 21 aprile prossimi. Sono attesi giovani artisti da tutta Italia e, novità di quest’anno, da tutto il mondo, per prendere parte all’appuntamento organizzato dall’istituto comprensivo Ugo Foscolo di Vescovato con la collaborazione delle amministrazioni comunali del territorio su cui gravita l’istituto e cioè Gabbioneta Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Grontardo, Ostiano, Persico Dosimo, Pescarolo, Pessina Cremonese, Scandolara Ripa d’Oglio, e dell’Associazione Junion Band. Come per l’edizione dello scorso anno, fermata nella sua formula tradizionale dall’emergenza sanitaria, i promotori hanno rilanciato la proposta della registrazione video in sostituzione della tradizionali prove dal vivo. Le performance saranno valutate dalle apposite commissioni giudicatrici. Il termine per l’iscrizione e per l’invio dei video è l’8 aprile.

