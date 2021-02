Domani la commedia-rap "Yves" in streaming con Frankie hi-nrg mc

CREMONA (3 febbraio 2021) - Domani alle 20,30 verrà trasmessa in diretta streaming, in prima visione, "Tutti pazzi per Yves", la surreale commedia francese a tempo di rap. L’adattamento dei sottotitoli delle canzoni è stato curato da Frankie hi-nrg mc che ha rispettato la metrica originale del testo, realizzando di fatto un vero e proprio Sing-along perfettamente rappabile. Proprio Frankie hi-nrg sarà in diretta streaming per una chiacchierata con il pubblico di IWONDERFULL e di #iorestoinSALA sul suo lavoro di adattamento. La diretta sarà, come di consueto, visibile anche sulle pagine Facebook di ognuno dei cinema aderenti a www.iorestoinsala.it: per Cremona, Anteo SpazioCinema.

