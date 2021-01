Ponchielli, il teatro si illumina

CREMONA (22 gennaio 2021) - «Buio, silenzio. Azione!». Prima le luci all’interno dei palchi, poi ad uno ad uno si illuminano gli ordini del teatro, la galleria, il loggione e la platea, insieme a tutta la sala, è in luce non appena il grande lampadario di illumina nella sua maestosità. «Bene, ottimo. Rifacciamo». A dirlo è Claudio Gagliardini con i suoi tecnici di Sei digitale impegnati a fare riprese all’interno del teatro Ponchielli. E ancora una volta il massimo teatro cittadino incanta nel suo illuminarsi e si ha la sensazione di un’epifania rinnovata e sempre emozionante.

«Stiamo preparando un teaser che renderemo noto nei prossimi giorni – racconta a denti stretti il sovrintendente Andrea Cigni -. Per ora siamo chiusi, ma in attesa che le condizioni permettano di ritornare a promuovere e fare spettacoli, abbiamo pensato di dar voce ad alcuni artisti locali… Ma di più non mi faccia dire, sarà una sorpresa. Già essere qui è importante per tutti noi, si è in teatro, si lavora, mentre io e il mio staff della segreteria stiamo ipotizzando la riapertura del teatro. Quando e come? Difficile dirlo, ma le idee sono tante, idee che necessariamente dovranno tener conto della situazione sanitaria e dell’evolversi della pandemia. Ma intanto in questi giorni giriamo alcune riprese video, ho coinvolto attori cremonesi professionisti, ho voluto che il teatro ricominciasse a raccontarsi con la loro voce, anche se a distanza, anche se in video».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO