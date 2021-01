Mattia Tedesco, una chitarra cremonese per Vasco

CREMONA (4 gennaio 2021) - E' uscito il nuovo singolo di Vasco Rossi «Una canzone d’amore buttata via» nel quale suona la chitarra il cremonese Mattia Tedesco.

Tedesco torna sulle spalle del gigante Vasco a otto anni dalla sua prima collaborazione con il rocker di Zocca, ormai datata 2013. «Sono tornato in studio a Bologna in primavera e in estate – racconta Mattia, cresciuto nel giro delle band locali da ragazzino, e poi letteralmente esploso come sessionman a livello nazionale, finendo a collaborare (fra album e tour) con Mina, Celentano, Dolcenera, Il Volo, Noemi, Gianluca Grignani, Anna Oxa –. -Appena dopo il lockdown sono stato reclutato nuovamente da Celso Valli, e ripartire da Vasco, non c’è bisogno di dirlo, è stata davvero una grande cosa. Quando con gli altri musicisti abbiamo iniziato a lavorare su questo nuovo pezzo, una ballad, abbiamo capito subito come fossimo alle prese con un brano davvero importante. A partire da un titolo così, «Una canzone d’amore buttata via», un titolo che solo Vasco poteva permettersi».

