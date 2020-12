CREMONA (19 dicembre 2020) - E' già disponibile in libreria il volume di Fulvio Stumpo: Il Po in cattedrale, la Grande Piena, con sottotitolo Da Cremona a Casalmaggiore: ci proteggano li santi, pubblicato da CremonaProduce. Attraverso documenti inediti viene descritta la piena di ottobre-novembre 1705, la più disastrosa di tutti i tempi. Il Po e i cavi minori invadono la città facendo crollare case e palazzi (vengono riportati i nomi di tutti i danneggiati dei vari quartieri) l'acqua distrugge gli argini, forma fosse e bodri, sommerge le terre e i paesi da Cremona a Casalmaggiore, uccide uomini, animali e azzera l’economia. E tutto ciò mentre Francesi, Spagnoli e Tedeschi guerreggiano per spartirsi il Cremonese.

