X Factor, Mydrama prosegue nella sua entusiasmante avventura

MONTE CREMASCO (21 novembre 2020) - Una suspense infinita, prima della liberazione. Per Alessandra Martinelli, ma anche per le migliaia di fan, certamente non solo cremaschi, incollati davanti alla tv: Mydrama prosegue nella sua entusiasmante avventura a X Factor, ma quanta paura. Due volte la ventiduenne muccese è stata sull’orlo dell’eliminazione dal talent show musicale di Sky Uno. Sia alla fine della prima manche, sia al termine della seconda. Forse le canzoni non proprio azzeccate hanno inciso: l’inedito Vieni con me non sembra far breccia, almeno per quanto riguarda il pubblico televisivo che vota in diretta, e la cover di Notti di Sfera Ebbasta non ha portato sostanziali novità a quanto già dimostrato dalla cantante cremasca nelle precedenti puntate. Questa settimana servirà una riflessione con Hell Raton per capire se bisogna cambiare strada, magari uscire dalla comfort zone di Alessandra, proponendo qualcosa di nuovo per non rischiare ancora.

