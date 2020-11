X Factor, Mydrama spicca il volo verso la finalissima

MONTE CREMASCO (7 novembre 2020) - Mydrama avanti tutta. Alessandra Martinelli continua senza intoppi la sua corsa verso la finalissima di X Factor. Anche il secondo live del talent show musicale di Sky Uno, andato in onda l’altra sera, l’ha vista tra i protagonisti assoluti. Con la cover di «Bella così» di Chadia Rodriguez e Federica Carta, la 22enne cremasca ha confermato quanto di buono il pubblico del reality ha già avuto modo di scoprire su di lei nel corso delle selezioni, dei bootcamp e della prima diretta di una settimana fa. Non ci sono stati dubbi. Al termine della manche inaugurale, il giudizio della giuria popolare ha messo al primo posto proprio Mydrama. Schierata insieme agli altri concorrenti è stata la prima ad essere chiamata tra coloro che parteciperanno alla prossima puntata, in onda giovedì prossimo sempre alle 21,15 su SkyUno.

«Ero curioso di capire come l’avresti cantata – ha esordito Manuel Agnelli – devo dire che ci sei stata dentro alla grande». Emma Marrone ha sottolineato ancora una volta l’unicità di Mydrama: «Sei bella così perché sei te stessa – ha esordito –: ho addirittura pensato che questa non fosse la serata delle cover, per me questo potrebbe essere addirittura un tuo pezzo, da quanto sei stata capace di farlo tuo. Un marchio di fabbrica evidentissimo». Mika ha ribadito il concetto: «Per te ero più spaventato da questa settimana che dalla scorsa, quando hai presentato il tuo brano, il tuo manifesto. Mi hai rassicurato, non abbiamo perso l’artista che c’è in te». Ovviamente orgoglioso Manuelito. «Ho poco da dire: ho dovuto chiudere gli occhi, per non farmi travolgere dalle emozioni».

