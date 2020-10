I capolavori di Orazio Gentileschi in mostra al Museo Civico

CREMONA (9 ottobre 2020) - Dal 10 ottobre e sino al 31 gennaio 2021, per la prima volta, alla Pinacoteca del Museo Civico “Ala Ponzone” di Cremona si possono ammirare, l’una di fianco all’altra, due versioni del Riposo durante la fuga in Egitto, capolavori di Orazio Gentileschi. In una straordinaria mostra, curata da Mario Marubbi, Conservatore della Pinacoteca, e promossa dal Comune attraverso il Settore Cultura e Musei del Comune di Cremona.

Accanto alle due magnifiche tele, la prima del Kunsthistorisches Museum di Vienna e la seconda di collezione privata, la mostra propone una selezione di altri dipinti, sculture, avori, incisioni sulla popolare “Fuga” tramandata dal solo Vangelo di Matteo ma protagonista dei Vangeli apocrifi.

La mostra è stata presentata nel corso di una conferenza stampa tenutasi oggi nella Sala Manfredini del Museo Civico presente l’assessore ai Sistemi Culturali Luca Burgazzi, il dirigente del Settore Cultura Musei del Comune Lamberto Ghilardi, Mario Marubbi, curatore dell'esposizione, e Gudrun Swoboda del Kunsthistorisches Museum di Vienna. Nel pomeriggio, alle 17.30, si terrà l'inaugurazione ufficiale.

