Beppe Severgnini domenica alle 11 sarà online sul sito de La Provincia

BRESCIA (2 ottobre 2020) - Il vice direttore del Corriere della Sera, Beppe Severgnini, domenica mattina a Librixia, nell’auditorium intitolato a San Barnaba già sold out, presenterà il suo nuovo libro, edito da Rizzoli, «Neoitaliani: un manifesto. Cinquanta motivi per essere italiani». Il giornalista e scrittore di Crema, editorialista del New York Times, sarà intervistato dal direttore del quotidiano La Provincia, Marco Bencivenga, e l’evento sarà trasmesso in diretta sul sito del nostro giornale - www.laprovinciacr.it - e sulla nostra pagina Facebook a partire dalle 11. Le riprese saranno effettuate da Zero Delay.

