Affiche, domenica biciclettata con Nicoletta Ceccoli alla scoperta delle sue opere

CREMONA (2 ottobre 2020) - Oggi le strade di Cremona sono più colorate. Questo grazie alle opere di Nicoletta Ceccoli, protagonista della nuova edizione di Affiche, la mostra che sfrutta le plance dei manifesti pubblicitari per esporre le opere di un illustratore internazionale. Domenica 4 ottobre, a partire dalle 10.30 di mattina è possibile visitare le opere. Il ritrovo è previsto nella galleria di Tapirulan, per poi partire in bicicletta guidati proprio da Nicoletta Cecccoli. L'intero percorso della mostra è di 20 chilometri, ma durante la biciclettata se ne farà solo una piccola parte con l'obiettivo di rientrare per l'ora di pranzo. Alla biciclettata può partecipare chiunque, anche i bambini e chi viene da fuori Cremona, perché ci saranno alcune biciclette messe a disposizione da Bicincittà (prenota la tua bici). Tra i partecipanti alla biciclettata verrà sorteggiato un "fortunato" vincitore di uno dei poster esposti (formato 140x200 cm, in copia unica).

In caso di maltempo l'inaugurazione della mostra avverrà comunque, ma non ci sarà il tour in bicicletta. E viste le normative anticovid l'ingresso alla galleria avverrà in maniera contingentata.

Domenica 4 ottobre uscirà anche il catalogo di Nicoletta Ceccoli (in prevendita bookshop di Tapirulan, firmato dell'autrice se acquistato entro sabato 3 ottobre alle 20). Anche quest'anno, inoltre, grazie alla collaborazione di Dueper Design, Affiche ha anche una sua APP (l'aggiornamento sarà disponibile domenica), scaricabile su affiche.tapirulan.it sia per IOS che per Android. La mostra negli spazi affissioni durerà fino all'11 ottobre, mentre in galleria le opere rimarranno esposte fino al 22 novembre 2020. In galleria, oltre alle opere più recenti dell'artista sono esposti anche alcune illustrazioni originali tratte dai primi libri pubblicati da Nicoletta Ceccoli.

