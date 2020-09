"GestoZero. Istantanee 2020" approda a Cremona

CREMONA (24 settembre 2020) - Approda a Cremona, sua seconda tappa, la mostra GestoZero. Istantanee 2020, progetto itinerante promosso e prodotto da Fondazione Brescia Musei che, dopo la favorevole accoglienza di critica e pubblico presso il Museo di Santa Giulia a Brescia (1 agosto - 20 settembre 2020), prosegue ora il suo cammino espositivo al Museo del Violino di Cremona, prima di concludersi, il prossimo anno, nell’ex Chiesa di Santa Maria Maddalena a Bergamo (18 marzo - 2 maggio 2021).

Nata da un’idea dell’artista Maurizio Donzelli, la mostra è curata da Matteo Galbiati insieme a ACME Art Lab (Alessia Belotti, Melania Raimondi e Camilla Remondina), Ilaria Bignotti e Giorgio Fasol, con la collaborazione di Antonio Marchetti Lamera. GestoZero unisce in modo corale oltre settanta artisti di Brescia, Bergamo e Cremona, città lombarde particolarmente colpite dall’emergenza del Covid-19, sul tema dell’arte come strumento di rinascita e di ripartenza dopo la tragedia. Oltre cento fotografie d’artista e opere d’arte visiva (pittura, scultura, fotografia, video e performance) raccontano la genesi dell’opera, dal suo pensiero alla realizzazione, in risposta al dramma e all’isolamento dei mesi trascorsi. Un progetto ambizioso e itinerante, capace di raccontare nell’immediato indomani della pandemia lo stato dell’arte contemporanea, specchio e racconto della comunità.

Dopo la vernice per la stampa del mattino, l’inaugurazione della mostra è in programma sempre giovedì 1° ottobre 2020, alle ore 17, al Padiglione Amati del Museo del Violino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO