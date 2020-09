Con 'Monteverdi Off' il teatro Ponchielli riprende l'attività

CREMONA (5 settembre 2020) - Monteverdi torna dal vivo! Dopo la parentesi virtuale di Monteverdi online con una ricca selezione di iniziative dal Quiz monteverdiano a Radio Monteverdi, dal bellissimo fumetto Monteverdi Genius Loci all’Alfabeto Monteverdiano composto da 25 lettere-parole dedicate al compositore cremonese, la dimensione web lascia posto al live con una piccola rassegna che si terrà in alcuni dei luoghi più belli della città.

Ed è proprio dall’Alfabeto Monteverdiano che vogliamo ripartire. Dall’ABC con Monteverdi OFF, il 22, 23 e 24 settembre. Un universo di suoni, parole, immagini, tutte legate a Claudio Monteverdi e a quel Seicento tutto italiano, che fu epoca di grandi rivoluzioni musicali e scientifiche, storiche e culturali.

Dal 22 al 24 settembre, Monteverdi OFF punterà la sua lente di ingrandimento su quei primi trenta/quarant’anni del Seicento che furono il periodo compositivo più fecondo del divin Claudio. Concerti cameristici affidati a ensemble e artisti cremonesi – per nascita o adozione – con programmi di musica tutta italiana, cuciti su misura per questa iniziativa. Due appuntamenti al giorno, alle 18.00 e alle 21.00, tra sacro e profano, con incursioni nel mondo delle sperimentazioni musicali ed oltre.

Il Monteverdi OFF riparte in piccolo, sì, ma non sottotono. Scopriremo degli inediti musicali, delle curiosità crossover, in una dimensione d’ascolto insolita, in una prossimità con gli artisti che solo i piccoli numeri possono regalarci. Apprezzeremo le cesellature di un’esecuzione, l’espressione di un volto, i dettagli di uno strumento.

Da settembre, Cremona riparte con un continuum di iniziative musicali intrecciate che coinvolgono le varie istituzioni della città: Teatro Ponchielli, Museo del Violino, Istituto C. Monteverdi, Cremona Fiere, Monteverdi OFF (22-24 settembre), Mondo Musica (25-27 settembre), Festival Stradivari (2-18 ottobre). Torneremo ad ascoltare la musica dal vivo, ad incontrarci – pur sempre rispettando la distanza sociale – e ad applaudire gli artisti.



INFORMAZIONI E BIGLIETTI

Biglietti: €8,00

(Ricordiamo al pubblico che a causa delle restrizioni vigenti i posti sono limitati, pertanto è preferibile la prenotazione) - Biglietti in vendita da lunedì 7 settembre

I biglietti possono essere acquistati anche utilizzando il voucher relativo alle stagioni organizzate dal Teatro Ponchielli.

Per i concerti in programma presso le chiese di S. Omobono e S.Abbondio l’acquisto dei biglietti sul luogo dell’evento può essere effettuato solo in contante.

Durata concerti: 60 minuti senza intervallo

IL PROGRAMMA

martedì 22 settembre ore 18.00 – Chiesa S. Omobono

MISERERE MEI

Musiche di G. Allegri, A. Lotti, D. Scarlatti

CORO COSTANZO PORTA

CREMONA ANTIQUA

Antonio Greco, maestro concertatore al cembalo

Il Monteverdi OFF si apre con un florilegio di composizioni sacre barocche, tutte radicate nella tradizione polifonica palestriniana ma già intrise di un linguaggio moderno ardito e a volte imprevedibile. Dal Crucifixus di Antonio Lotti che racconta il dramma di Cristo con immagini musicali di grande plasticità e intensa penetrazione armonica, allo Stabat Mater di Domenico Scarlatti, forse più noto per le sue sonate cembalistiche, ma che qui si rivela un grande maestro di polifonia. Il concerto inaugurale, eseguito dal Coro Costanzo Porta di Antonio Greco, si concluderà con il celebre Miserere di Gregorio Allegri, composto per la Cappella Sistina e anni dopo trascritto (a memoria) dal giovane Mozart.



ore 21.00 – Auditorium Arvedi (Museo del Violino)

ABClaudio - Monteverdi reloaded

Monteverdi riletto e rivisitato dai musicisti cremonesi d’oggi

con la collaborazione di Roberto Cipelli, Mauro Slaviero, Sergio Armaroli e Maurizio Carrettin



FLATIRON JAZZ QUARTET

GRUPPO MUSICA INSIEME, Cremona

Gabrio Taglietti, progetto e direzione



ABClaudio – Monteverdi reloaded riunisce le forze musicali della città, classiche e jazz, acustiche ed elettroniche, per una rilettura contemporanea di pezzi dall’Orfeo, dal Vespro, dai Madrigali. I musicisti cremonesi di oggi esplorano e re-interpretano celebri brani del loro illustre collega seicentesco. Una celebrazione musicale collettiva, guidata dall’estroso Gabrio Taglietti.



mercoledì 23 settembre

ore 18.00 – Auditorium Arvedi (Museo del Violino)

PER VIE SOSPESI

Musiche di G. Caccini, J. Dowland, C. Monteverdi, L. Rossi, F. Sances

Paola Quagliata, soprano

Luciano Biondini, fisarmonica

Ciaccone, passacaglie, canzoni, songs…. Sospesi tra il mondo antico e quello moderno, tra tradizione e improvvisazione, tra culture, colori e suoni di differenti paesi. Scendiamo in piazza, ripercorriamo le vie e le antiche contrade per riscoprire la vitalità popolare e il potere di aggregazione di quel repertorio musicale seicentesco, riproposto da un duo ricco di fascino ed energia.

ore 21.00 – Chiesa S. Omobono

MONTEVERDI NORD-SUD

Musiche di C. Caresana, A. Falconieri, T. Merula, C. Monteverdi, G. M. Sabino

Marta Redaelli, soprano

BARIANTIQUA

Diego Cantalupi, direzione

Canzoni, sinfonie, mottetti, sonate… una “ghirlanda” sacra e profana in cui Monteverdi dialoga con compositori coevi meno noti del sud Italia, dove l’estetica e la musica del compositore cremonese fu recepita in maniera diffusa e che culminò con la ripresa napoletana dell’Incoronazione di Poppea nel 1651. Degno di nota il pugliese Giovanni Maria Sabino, di formazione napoletana, che contribuì alla fortuna meridionale di Monteverdi, di cui ascolteremo alcune composizioni eseguite dall’ensemble BariAntiquA, nato alcuni anni fa su iniziativa di Diego Cantalupi, con la volontà di valorizzare il patrimonio culturale e musicale del territorio pugliese.

giovedì 24 settembre

ore 18.00 – Auditorium Arvedi (Museo del Violino)

LA FOLLIA

Concerti grossi di C. Avison, A. Corelli, F. Geminiani



GLI ANIMOSI DEL MONTEVERDI

Marco Pedrona, violino concertatore

Young Barocco – Progetto Cremona Città Barocca



Un programma che esalta uno dei repertori più celebrati dello strumentalismo barocco, quello del concerto grosso, magistralmente codificato da Arcangelo Corelli, cui poi si ispirarono Geminiani, Avison ed altri ancora. Gli Animosi del Monteverdi, giovane ensemble nato nell’ambito del Conservatorio di Cremona, guidati da Marco Pedrona, si cimentano tra virtuosismo e semplicità, in un'esplosione di energia e contrasti dinamici.

ore 21.00 – Chiesa S. Abbondio

ARIANNA ABBANDONATA

Musiche di B. Marcello, G. F. Händel, A. Scarlatti



Francesca Cassinari, soprano

Anna Bessi, mezzosoprano

CREMONA ANTIQUA

Antonio Greco, maestro concertatore al cembalo



Arianna… il suo mito ci accompagna da sempre. Figlia di Minosse, imprigionata nel labirinto sorvegliato dal fratello Minotauro. Tradisce la sua famiglia e lascia la sua patria per seguire Teseo, che ama follemente, sperando di diventare un giorno regina di Atene. Ma sulle rive dell’isola di Nasso viene abbandonata dormiente. Il concerto di Cremona Antiqua, diretta da Antonio Greco, impagina le bellissime cantate di Marcello, Händel, e Scarlatti, tutte dedicate a questa fragile e luminosa figura.

