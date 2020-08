Musica, fumetto, scrittura: ecco il Porte Aperte Festival 2020

CREMONA (12 agosto 2020) - Scrittura, musica e fumetto. Sono i pilastri dell'edizione 2020 del Porte Aperte Festival (Paf) che si svolgerà a Cremona il 21, 22 e 23 agosto e del quale è stato oggi reso noto il programma

Oltre agli ospiti già annunciati in precedenza, nel corso della tre giorni si alterneranno nei cortili del Museo Civico e Federico II e a Porta Mosa importanti protagonisti della scrittura, del fumetto e della musica.

Non mancheranno anche quest’anno i reading letterari, molto seguiti e apprezzati dal pubblico nelle edizioni passate. Quest'anno saranno ben due: Roberto Citran, noto attore cinematografico e televisivo, leggerà brani da racconti di Mario Rigoni Stern, in particolare contenuti nella raccolta Sentieri sotto la neve (Ed. Einaudi); Valentina Carnelutti, attrice, doppiatrice e regista, dedicherà la sua lettura alla scrittrice austriaca Ingeborg Bachmann con brani dal racconto Ondina se ne va.

Quanto al fumetto, due interessanti incontri metteranno a confronto diversi autori su temi condivisi: il primo sarà dedicato a Fumetto e storia: da Socrate ad Eleonora di Francia e Inghilterra, con Francesco Barilli, Alessandro Ranghiasci, Simona Mogavino e Alessio Lapo, che dialogheranno, a partire dai rispettivi libri, editi da Becco Giallo e Mondadori Comics.

Il secondo sarà una conversazione su La satira ai tempi del Covid, con gli autori Margherita Allegri, Sara Bodini, Gianluca “Foglia” Fogliazza e Walter Leoni: i quattro vignettisti ripercorreranno con le loro strisce quanto accaduto durante e dopo il lockdown.

Due noti giornalisti ed autori affronteranno importanti temi di attualità.

Alessio Lasta, inviato di “Piazzapulita”, col suo La più bella. La Costituzione tradita. Gli italiani che resistono (Ed. add), ci condurrà in un viaggio attraverso storie di donne e di uomini che lottano per veder riconosciuti i loro diritti, sanciti dalla Costituzione, i cui articoli rimangono spesso lettera morta.

Di idee innovative per la ripartenza post Covid si parlerà invece con Mariangela Pira, conduttrice e reporter per Sky TG24, partendo dal suo Cronaca di un disastro non annunciato (Ed. IBS): per capire come la pandemia ha infettato l'economia globale e quali sono le possibili vie di guarigione. Con lei dialogherà il sociologo piadenese Mauro Ferrari, dell’Università Cà Foscari di Venezia.

Un'altra giornalista, oltre che scrittrice, Camilla Baresani, si concentrerà su temi più privati e presenterà il suo romanzo Gelosia, che racconta le complicazioni dell’amore, le migliori intenzioni e il loro naufragio, la passione per il lavoro, la crisi economica, quella dei matrimoni e una vendetta sottile e implacabile.

Autore di grande sensibilità e scrittura raffinata, Sandro Campani presenterà la sua ultima opera, I passi nel bosco (Ed. Einaudi), un affascinante racconto corale ambientato nell'Appennino tosco-emiliano, sua terra d'origine.

A cavallo tra i linguaggi della scrittura e della musica sarà l'incontro con Cristiano Godano: cantante, chitarrista e autore dei testi dei Marlene Kuntz, alternerà il racconto della genesi e dei percorsi della band, oggetto del suo libro Nuotando nell'aria (Ed. La Nave di Teseo), con l'esecuzione dal vivo di alcuni brani.

Oltre ai già annunciati Tre Allegri Ragazzi Morti, animeranno le serate musicali di Porta Mosa altri due gruppi.

Il sabato sera, i Perturbazione, uno dei più importanti e longevi gruppi pop-rock della musica italiana, proporrà i brani dell'ultimo album (dis)amore: 23 canzoni senza fronzoli che la band torinese eseguirà dal vivo con la medesima freschezza con cui si presentò a Sanremo nel 2014, riscuotendo grande simpatia e consenso.

Impostasi con soli due album e un EP come una delle migliori realtà musicali della propria generazione, La Municipàl, band composta dai fratelli Carmine e Isabella Tundo, porterà invece in scena venerdi sera il suo Fuorimoda Tour, con le canzoni del loro ultimo album Bellissimi difetti, pubblicato nel 2019.

A Porta Mosa tornerà inoltre, dopo il grande successo dell'anno scorso, Adrian Fartade, divulgatore scientifico e youtuber, apprezzatissimo per il modo brillante e ironico con cui racconta i misteri della scienza e del cosmo.

Torneranno anche le Happy News, rassegna stampa di belle notizie a cura del CPS e dell'Ufficio Comunicazione dell'ASST di Cremona, mentre una novità è il concorso Storie di quartiere, progetto a cura del Centro Quartieri e Beni Comuni del Comune di Cremona, aperto alla partecipazione dei cittadini più giovani attraverso lo strumento del racconto; saranno letti i primi racconti pervenuti.

Le serate di Porta Mosa saranno animate altresì dai volontari dell’Associazione cremonese La Buca del Coboldo, che proporranno agli interessati presenti, in uno spazio appositamente allestito, di cimentarsi in alcuni Giochi da Tavolo di ogni epoca.

Infine, altre tre mostre, oltre alle due già annunciate: La funzione Pazienza. L'influenza di Andrea Pazienza nel graphic novel italiano, resa possibile grazie al contributo del fondo Olga Ragusa del Dipartimento di Studi di Francesistica e Italianistica dell'Università dell'Indiana; The voyage of Italy, consistente in 25 illustrazioni realizzate da Gianluca Costantini e dedicate ad alcune delle città più esposte nel corso dell'epidemia di Covid 19, tra cui Cremona; infine, La città sospesa ovvero la ricerca della città, fotografie di Leonardo Calvi pubblicate sui canali social del PAF durante il lockdown e ora esposte presso l'Antica Osteria del Fico e nelle vetrine di alcuni negozi del centro storico.

Si ricorda che a tutti gli appuntamenti gli appassionati potranno accedere esclusivamente previa prenotazione, sostenendo nel contempo il Festival attraverso un piccolo contributo-donazione.

Il numero dei posti (tutti seduti) sarà infatti limitato e preassegnato fino ad esaurimento, nel rispetto delle normative di sicurezza sanitaria previste dal DPCM 7.8.2020 e dalle Ordinanze Regionali vigenti.

Gli organizzatori effettueranno la diretta streaming di alcuni degli appuntamenti di cui siano andati esauriti i posti a sedere in presenza.

