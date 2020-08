Pop, il ritorno di Giulia

CASALMORANO (12 agosto 2020) - Si rimette in proprio e si ripresenta sulla scena con un nuovo singolo: Giulia Dagani – la ‘pantera rosa’ dell’edizione 2014 di The Voice, diventata poi frontwoman della band alt-rock Candies for Breakfast – a fine mese lancerà il brano Ditemi dove andate. Una canzone che segna una svolta nella scrittura della cantautrice cremonese e che inaugura un nuovo corso ispirato alla «voglia di semplicità», come certifica l’abbandono dell’alias artistico Giuliètte a favore di nome e cognome, registrati all’anagrafe del Comune di Casalmorano. Nel frattempo a Giulia sembra essere tornata la voglia di competizione: si è iscritta alle selezioni del festival New York Canta e si è subito guadagnata le semifinali del concorso, che porterà nella Grande Mela dieci artisti italiani.

Il festival, organizzato dall’Associazione Culturale Italiani di New York, raggiunge quest’anno la sua tredicesima edizione: in scena, nella serata finale, non mancheranno ospiti speciali tra cui Marco Masini e Leonardo Pieraccioni. E in premio c’è una produzione discografica.

