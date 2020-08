L’affresco dei santi nella tomba di famiglia

CREMONA (8 agosto 2020) - Il patrono di Cremona Sant’Omobono e il noto parroco di Bozzolo don Primo Mazzolari compaiono uno di fianco all’altro nel murales appena concluso dall’artista vescovatina Michela Vicini, che ha realizzato un affresco carico di valori simbolici e riferimenti territoriali in una cappella del cimitero monumentale della città.

La famiglia committente preferisce restare anonima, ma spiega che essendo originaria del Boschetto ha molto a cuore la figura di don Mazzolari, che è nato proprio nella frazione il 12 novembre del 1890. Ed è in virtù di questo legame che ha richiesto a Vicini la realizzazione dell’opera, dandole indicazioni ma lasciandole anche la necessaria libertà artistica. Una fiducia che la pittrice locale, salita alla ribalta delle cronache internazionali pochi anni fa per aver realizzato in Messico, sul muro al confine con gli Stati Uniti, un dipinto diventato simbolo della battaglia contro le discriminazioni del presidente Donald Trump, ha ripagato in pieno. Dopo giorni di attento e minuzioso lavoro, per nulla scalfito dal caldo e dalle difficoltà legate alla particolare conformazione della cappella cimiteriale, Michela ha concluso la sua opera.

