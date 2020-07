Achille Lauro "al servizio della regina" Mina

ROMA (22 luglio 2020) - Mina e Achille Lauro insieme in un duetto? In un'intervista rilasciata a "Il Messaggero" Massimiliano Pani, figlio della cantante ma anche suo produttore, spiegava che lei vorrebbe tanto collaborare con Vasco e con Achille. E quest'ultimo si è subito messo a disposizione con un post su Instagram: "Al suo servizio regina". In realtà la proposta non è arrivata direttamente da Mina, ma si è trattato più di un botta e risposta. Lauro ha affermato per primo di sognare una collaborazione e questo è stato lo spunto per una domanda dell'intervista, alla quale Pani ha risposto in maniera possibilista: "Perché non ci manda una canzone?". E lui si è messo subito a disposizione della "regina": "Ho venduto l’anima al diavolo per questo".

