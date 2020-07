Concerto per violino e pianoforte il 24 luglio nel cortile di Palazzo Affaitati

CREMONA (20 luglio 2020) – Sofia Manvati al violino e Giorgio Lazzari al pianoforte sono i protagonisti del concerto in programma venerdì 24 luglio, alle ore 19,30, nel cortile di Palazzo Affaitati (via Ugolani Dati, 4). L’appuntamento, nell’ambito della rassegna Musica al Museo per il nuovo ciclo Les soirées del Monteverdi, è realizzato dal Settore Cultura, Musei e City Branding del Comune, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Studi Musicali “Claudio Monteverdi”, per animare e rendere ancora più accoglienti i musei cittadini il venerdì sera.

Il programma del concerto prevede la Sonata per pianoforte e violino n. 10 op. 96: Allegro moderato; adagio espressivo; scherzo allegro; poco allegretto di Ludwig van Beethoven (1770 – 1827), la Sonata per violino e pianoforte op. 6: Assez mouvementé; Tranquillement; Vif di George Enescu (1881 – 1955) e Rapsodie de concert Tzigane di Maurice Ravel (1875 – 1937).

L’ingresso è libero e gratuito sino ad esaurimento dei posti disponibili. E’ garantito il necessario distanziamento tra le persone nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19. Chi volesse abbinare al concerto la visita guidata gratuita al Museo Civico “Ala Ponzone” a cura di CrArT, che si terrà alle ore 21, sul tema Arte al femminile, autrici e protagoniste, deve munirsi di biglietto d’ingresso e prenotarsi entro le due ore precedenti la visita allo 0372 407770 (massimo 10 persone). Per l’intera estate infatti in Pinacoteca, al Museo di Storia Naturale e al Museo Archeologico sono in programma visite guidate e approfondimenti.

