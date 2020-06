Cremona, dal 19 giugno iniziano le visite guidate d’estate ai Musei Civici

CREMONA (17 giugno 2020) - Al via da venerdì 19 giugno in Pinacoteca, al Museo di Storia Naturale e al Museo Archeologico il programma di visite guidate e di approfondimenti che proseguirà per l’intera estate.

Gli appuntamenti, che si terranno nei tre musei il venerdì, il sabato e la domenica sino alla fine di agosto, condurranno i visitatori alla scoperta di opere e temi diversi, a volte curiosi e poco noti. L'iniziativa è pensata per i turisti, che stanno ricominciando a frequentare i musei, e per i cittadini cremonesi che avranno l'opportunità di tornare più volte ascoltando sempre racconti diversi.

Gli incontri sono su prenotazione, per massimo 10 persone, e gratuiti (si paga soltanto il biglietto di ingresso per la Pinacoteca e il Museo Archeologico, mentre il Museo di Storia Naturale è ad accesso gratuito). Per il Museo della Civiltà Contadina “Il Cambonino Vecchio” rimane la possibilità di prenotare visite su appuntamento.

A breve sarà annunciato il calendario degli appuntamenti che animeranno i cortili di Palazzo Affaitati e di San Lorenzo in occasione delle aperture serali del venerdì.

MUSEO CIVICO “ALA PONZONE” - PINACOTECA

Visite guidate a cura di CrArT

19-20-21 giugno / 17-18-19 luglio / 14-15-16 agosto - La scoperta della Pinacoteca, la sua storia attraverso i suoi capolavori

26-27-28 giugno - Sigismondo Ala Ponzone e il suo amore per il Rinascimento

3-4-5 luglio - Il ‘900 in Pinacoteca

10-11-12 luglio - Musica in 2D e musica in 3D, dagli strumenti dipinti a quelli reali delle stanze per la musica

24-25-26 luglio - Arte al femminile, autrici e protagoniste

31 luglio -1-2 agosto - L’arte del legno, Platina e dintorni

7-8-9 agosto - San Domenico salvato, San Domenico in Pinacoteca

21-22-23 agosto - Collezionisti a confronto

28-29-30 agosto - Mangiare con gli occhi, non solo nature morte

Orari: venerdì ore 21, sabato e domenica ore 15.30

Costo: visita guidata gratuita, con biglietto museo, su prenotazione (entro le due ore precedenti la visita): 0372 407770 (massimo 10 persone)

MUSEO DI STORIA NATURALE

Venerdì ore 16 - Dal territorio al museo - un PO di natura

Una visita guidata per scoprire quale prezioso patrimonio ci riserva ancora il nostro territorio. Una panoramica su come e dove trovare una buona biodiversità che dobbiamo imparare a conoscere, ampliare e tutelare. Quello che vedrete al Museo potrà essere utile per riconoscere più facilmente quello che poi potreste osservare facendo una passeggiata nei l uoghi che troverete descritti. Il Museo poi permette di confrontare gli animali di casa nostra con quelli di altre parti del mondo.

Domenica ore 11 - Dal museo al territorio - un PO di natura lungo il fiume

Partenza dalle Colonie Padane: si propone un breve percorso lungo il fiume per scoprire alcuni aspetti del prezioso patrimonio che ci riserva ancora il nostro territorio con una biodiversità che dobbiamo imparare a conoscere, ampliare e tutelare.

Visita guidata gratuita su prenotazione (entro le due ore precedenti la visita): 0372 407768 (massimo 10 persone)

MUSEO ARCHEOLOGICO SAN LORENZO

Visite guidate a cura di Target Turismo

Venerdì - Racconti al tramonto su Cremona antica alle ore 20.30

19 giugno e 7 agosto - La vita quotidiana nella domus del Ninfeo

26 giugno e 14 agosto - Il mosaico romano: storia e tecnica

3 luglio e 21 agosto - Dei ed eroi della Cremona romana

10 luglio e 28 agosto - La cappella Meli tra passato e presente

17 luglio - La chiesa e il monastero di San Lorenzo

24 luglio - Arte culinaria nell’antica Roma

31 luglio - Dame dell’antica Cremona: immagini e vita quotidiana

Sabato e domenica visita guidata del Museo Archeologico alle ore 11.30 e 15.30 - Un percorso affascinante sulla vita quotidiana nell’antica Cremona e sulla storia delle nostre origini.

Costo: visita guidata gratuita, con biglietto museo, su prenotazione (entro le due ore precedenti la visita): 0372 407081 - 347 6098163 (massimo 10 persone)

