'Quello che so di me’ , raccolta di poesie di Micol De Pas.

MILANO (15 giugno 2020) - ‘Quello che so di me’ (LietoColle, 74 pagine, 14 euro) è la prima raccolta di poesie di Micol De Pas. Dai componimenti esce il quadro di una donna alle prese con una quotidianità frenetica, ma con la capacità di fermarsi ad osservare con occhio competente ed allenato la vastità del mondo, uno sguardo in linea con il proprio tempo e dotato di adeguata strumentazione per il futuro.

Quello che colpisce nei componimenti è la prosa asciutta, chiara e diretta, l’uso delle parole che narrano, con incisività, gli itinerari dell’anima. Sono poesie che toccano il sentire epidermico della vita quotidiana (a partire dalla poesia d’esordio Love), da cui nasce un potente slancio verso i temi dell’impegno civile (come My way e Mi vergogno).

La figura del padre ha un ruolo primario e a lui sono dedicati alcune tra le poesie più dense della raccolta (La notte è più chiara del giorno, L’eco, L’illusione della cura, Un regalo, Eredità). Poi il riferimento ai figli (per una constatazione ‘biologica’ di maternità?) e, più in generale, alle figure maschili che hanno generato in De Pas momenti di riflessione, anche ironica, sui significati delle unioni (emblematica Un sondaggio).

«Sono giornalista – dice De Pas -, amo una certa asciuttezza e ricerco parole che non siano esorbitanti. Mi piacerebbe riuscire a trasmettere una certa forza, declinata in forma di passione, rabbia, gioia, dolore, attraverso una scrittura così, appunto, asciutta. Che possa essere semplice quanto profonda, leggera quanto pesante, precisa quanto immaginifica».

«Queste poesie – prosegue De Pas - sono una raccolta di scritti cronologicamente appartenenti ad anni diversi, ma accomunate da uno sguardo e dal fatto di essere molto personali. Riguardano i miei sentimenti, la mia visione del mondo e i miei rapporti più profondi. Ecco perché ho scelto questo titolo, ‘Quello che so di me’. In fondo, scrivere serve anche a questo, a scavare dentro di sé e a cercare risposte che non è detto che si trovino. Scrivo per non morire, come ho detto in una delle poesie della raccolta. Ma scrivo anche perché sono ariosa, leggera ed eterna funambola della vita. Sono molto onorata dell'accostamento a Alejandra Pizarnick, cui l'editore ha voluto dedicare ogni sezione. Poetessa grandissima, da scoprire».



L’AUTRICE

Micol De Pas è nata a Milano dove vive e lavora. Giornalista, si occupa di cultura, dalla musica alla letteratura, passando per l’arte e l’architettura. Ha tre figli, un gatto, una laurea in filosofia, due libri all’attivo da ghostwriter e questa è la sua prima raccolta di poesie.

