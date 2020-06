A «Giallo a Palazzo» c'è Cristina Rava

CREMONA (8 giugno 2020) - «Giallo a Palazzo», questa settimana, ci porta ad indagare misteri immersi tra la nebbia delle Langhe e le tempeste di Libeccio che arrivano dal Mar Ligure. Protagonista della rassegna, promossa da Confcommercio Cremona e quotidiano La Provincia, con il sostegno di Lgh e Cassa Padana Credito Cooperativo Italiano, è, infatti, Cristina Rava, autrice sofisticata ed elegante, caratterizzata da una capacità unica nel sondare i tempestosi rovesci dell’amore proibito, negato, tradito, che tutto travolge e sconvolge. Mercoledì prossimo (ore 17,30), in diretta Facebook dalla pagina del giornale, Cristina Rava presenta I segreti del Professore, un’affilatissima commedia nera, ultimo episodio della serie dedicata all’ex commissario Bartolomeo Rebaudengo, che ha lasciato il servizio dopo aver ottenuto un’importante eredità da una vecchia zia, e ad Ardelia Spinola, il medico legale che non ha mai imparato a mettere la giusta distanza tra sé e i cadaveri distesi sul tavolo autoptico. Ad intervistare l’autrice sono, come ogni settimana, Paolo Regina, direttore artistico della rassegna, oltre che autore di gialli, e Paolo Gualandris, caporedattore de La Provincia.





