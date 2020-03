Coronavirus, sospesi tutti gli spettacoli al Ponchielli fino al 3 aprile

CREMONA (5 marzo 2020) - Sospesi tutti gli spettacoli al Ponchielli in calendario fino al 3 aprile. Si tratta di un provvedimento preso in ottemperanza al Decreto DPCM 4 marzo 2020 emanato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid19 sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fino al 3 aprile 2020.

Non appena possibile - fa sapere il teatro cremonese - verranno comunicati aggiornamenti relativi a recupero spettacoli o rimborsi sul sito del teatro e sui canali social.

Per informazioni è possibile contattare la biglietteria del Teatro telefonicamente ai numeri 0372 022001/02 (10.30-13.30 e 16.30-19.30) oppure via mail a biglietteria@teatroponchielli.it

Le nuove date di abbonamenti e vendita dei biglietti del Monteverdi Festival verranno comunicate non appena possibile.

