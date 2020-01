Giornata della memoria, il libro di Sidney Zoltak presentato a Cremona

CREMONA (24 gennaio 2020) - L'appuntamento è per domenica alle 17.30 nella Sala dei Quadri del Comune di Cremona e sarà un importante momento di riflessione per tutti, in prossimità della Giornata della Memoria che cade il 27 gennaio. Sidney Zoltak, autore del libro Una tacita promessa. Il mio viaggio di lotta, sopravvivenza e memoria sarà a Cremona per alcuni giorni per incontrare i circa 1.800 studenti della scuole cittadine e cremasche che hanno partecipato al progetto Viaggio della Memoria, coordinato da Ilde Bottoli. Domenica presenterà il volume, insieme al sindaco Gianluca Galimberti. L'incontro sarà accompagnato dalla lettura di brani scelti a cura dell'attore cremonese Max Bozzoni.

La pubblicazione del libro di Zoltak è stata possibile grazie al prezioso lavoro di traduzione di My silent pledge: a journey of struggle, survival and Remembrance (scritto nel 2013), portato a termine dagli studenti del liceo Linguistico Beata Vergine, coordinati dalla professoressa Giuseppina Simonini. I ragazzi che hanno tradotto l'opera sono Negri Delia, Bonetti Marta, Capelli Maria Aurora, Cologni Avril, Corallino Martina, Giovanetti Noemi, Pianta Riccardo, Scaravonati Elena Sofia, Venturini Sofia, Volpari Viola, Zanetti Elena, Bettella Beatrice Anna Maria, Bianchi Kathia Marilyn, Boccasasso Giulia, Bocchi Giuseppe, Bonetti Roberto, Borsatti Lorenzo, Corbari Maria Vittoria, Dizioli Filippo, Forte Marta, Franchetti Giovanni, Giannini Alessia, Guareschi Bruno, Guarneri Asia, Orsi Ilaria, Sonzogni Giorgia, Soregaroli Giulia, Trezzi Alessandra, Ziglioli Cristian, Zoppi Erika.

Si tratta di un progetto sostenuto da Cremonalibri e volto anche a riprendere le attività legate alla valorizzazione della cultura e del patrimonio del Seminario cittadino.

Un'occasione importante per avere il libro in anteprima ad un prezzo speciale è in programma martedì 28 gennaio. Presso il Foyer del Museo del Violino, alle 17.45, il volume verrà messo in vendita al pubblico nel corso di una chiacchierata con l'autore. All'incontro seguirà, per chi vorrà prenotarsi un'apericena.