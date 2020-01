Jader Bignamini nuovo direttore dell'orchestra sinfonica di Detroit

SCANDOLARA RIPA D'OGLIO (23 gennaio 2020) - Jader Bignamini, già Direttore Residente dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, è stato nominato nuovo Direttore Musicale della Detroit Symphony Orchestra con pieno incarico a partire dalla stagione 2020/2021.

Nato a Crema, classe 1976, il maestro era già noto al pubblico di Detroit in occasione del suo debutto nel giugno del 2018 quando aveva sostituito il direttore musicale uscente, il maestro Leonard Slatkin dirigendo un’edizione memorabile di Turandot di Giacomo Puccini. "E un grande piacere e un privilegio scoprire che a distanza di due anni dal mio debutto il legame con questi straordinari musicisti non è stata una scintilla momentanea dovuta all’evento ma al contrario, qualcosa di reale e molto emozionante. Spero e mi auguro che questa alchimia possa essere fonte di ispirazione non solo per fare musica, ma per creare qualcosa di speciale per il nostro futuro insieme. Sono profondamente grato a tutti i presenti perché è un grande onore poter diventare parte di un’istituzione così importante e storica come la Detroit Symphony Orchestra".

