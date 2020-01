Macchiavelli: «La letteratura racconta la verità»

CREMONA (12 gennaio 2020) - Domani sera alle 21, lo scrittore Loriano Macchiavelli sarà a palazzo Vidoni (via Manzoni a Cremona) per la rassegna Giallo a Palazzo. Lo intervisteranno Paolo Regina, direttore artistico della rassegna e autore, e Paolo Gualandris, caporedattore de La Provincia.

Nei suoi romanzi, la memoria è importante, perché lui racconta la realtà. In Delitti senza castigo, per esempio, si parla di Walter Reder. «Sono un narratore, scrivo per questo. C’è gente, e non mi riferisco solo ai ragazzi, che non si ricorda più chi fosse Reder. Ma se ci dimentichiamo di lui, prima o poi viene fuori un altro Reder. Cito spesso quello che scrisse Bertolt Brecht ne La resistibile ascesa di Arturo Ui: il ventre che ha generato il mostro del fascismo e del nazismo è sempre fecondo. Mi piace andare nelle scuole, incontrare i ragazzi. Nei prossimi giorni, andrò a Castel Maggiore, vicino a Bologna, a parlare della strage di Portella della Ginestra di cui ho raccontato in Noi che gridammo al vento. Le stragi da quel momento sono state tutte uguali, con gli stessi depistaggi, le stesse menzogne, gli stessi mandanti di cui non si può fare il nome ma di cui si parla negli atti dei processi. Basta guardare il quadro di Renato Guttuso su Portella della Ginestra e si capisce tutto».

L'intervista completa a Loriano Macchiavelli sul giornale La Provincia di domani.

