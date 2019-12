Coro Paulli, concerto in San Luca il 5 gennaio

CREMONA (30 dicembre 2019) - Sarà recuperato domenica 5 gennaio (alle 16.30) nella chiesa di San Luca, il tradizionale concerto natalizio del coro Paulli in programma il 22 dicembre e rinviato a causa dei malanni stagionali che hanno colpito gran parte dei cantori. Il concerto servirà a sostenere l’associazione Ccsvi Onlus di Cremona per aiutare e finanziare la ricerca per l’Insufficienza venosa cerebro-spinale.

