Per MEDeA note gospel al Ponchielli

CREMONA (14 dicembre 2019) - Sarà il Sixth Pop Gospel Choir- Corale Sestese diretta dal maestro Massimo Ardoli a regalare stasera (ore 21) al Ponchielli una serata frizzante e coinvolgente. Con un valore in più, visto che il concerto in programma è organizzato da e per MEDeA, o meglio dal gruppo Passi da dea. Passi da dea....Donne per MEDeA è un gruppo composto da donne che hanno affrontato o stanno affrontando un percorso oncologico. Lo spirito è lo stesso che nel 2004 ha portato alla fondazione di MEDeA: per sconfiggere una malattia, tanto più se grave, la sola medicina non è sufficiente. «In alcuni momenti della vita, tutti noi sentiamo di vivere in una grande famiglia allargata e di aver bisogno di pochi ingredienti importantissimi come: comprensione, amore e supporto pratico - spiegano -. Si tratta di ingredienti davvero straordinari perché quando li doniamo ne ritroviamo di più». Ecco quindi anche l’idea del concerto degli auguri, giunto alla quarta edizione. Il ricavato della serata sarà devoluto alla ricerca epidemiologica in campo oncologico. Con il Sixth Pop Gospel Choir- Corale Sestese saranno in scena anche Elena Ravelli e Diego Favagrossa (voci soliste), Maurizio Tadioli (tastiere e programmazione), Francesco Lazzari (pianoforte e tastiere), Simone Conti (batteria e percussioni) e da On stage danza. Presenta Matteo Lazzari.

