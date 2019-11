Lutto nel mondo dell'arte, addio al gallerista Dino Cecconi

CREMONA (19 novembre 2019) - Dopo alcune settimane di ricovero durante le quali la sua condizione si è aggravata, questa notte Dino Cecconi se n'è andato all'età di 87 anni. Gallerista, padre, zio e un nonno formidabile. La sua è stata una vita densa, caratterizzata dalla passione per l'arte e per il viaggio. Ha girato il mondo in un momento storico in cui non era scontato farlo, e lo ha fatto accompagnando artisti, galleristi, e collezionisti, organizzando esposizioni ed eventi in ben oltre 30 Stati. Tantissimi volti storici e più giovani del panorama artistico italiano lo hanno conosciuto o anche solo incontrato, serbando il ricordo di una persona caparbia e forse un po' testarda per alcuni versi, ma incredibilmente generosa, ironica e disponibile.