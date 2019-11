Pippo Crotti: 'Mi vuole Fiorello'

ROMANENGO (2 novembre 2019) - «Fiorello mi ha telefonato e mi ha chiesto se volevo far parte di Viva RaiPlay… ovviamente ho detto di sì, dopo un primo, momentaneo, ma fortissimo shock». A raccontarlo è Pippo Crotti, attore e mimo di Romanengo, con il Cirque de Soleil nel cuore e più di un piede nella televisione. Dopo La Squadra l’attore cremasco sarà ancora protagonista in tv, nientemeno che nella trasmissione dell’anno, quella inventata da Fiorello a cavallo fra piccolo schermo e rete per lanciare la piattaforma Rai Play. Il programma andrà in onda a partire dal 4 novembre.

