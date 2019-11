I Fontana ospiti a Geo esaltano i piatti cremonesi

CORTE DE' CORTESI (1 novembre 2019) - La cucina cremonese e i sapori della tradizione come un’eccellenza da esportare. Nei giorni scorsi i coniugi Andrea ed Elena Fontana, titolari insieme a Stefania Fontana della trattoria Il Gabbiano di Corte de’ Cortesi, sono stati ospiti della trasmissione televisiva Geo. Programma di Rai 3 condotto da Sveva Sagramola che racconta le bellezze italiane e non solo. E nell’ambito della trasmissione sulla liuteria tradizionale cremonese come patrimonio Unesco, gli chef di Corte de’ Cortesi hanno cucinato due piatti della tradizione come gli gnocchi del lunedì e il giardino d’inverno, sformato a base di zucca con provolone.

