Renga infiamma il Ponchielli

CREMONA (14 ottobre 2019) - Il “rosso di questo amore per colorare ogni dolore” è il primo degli affondi dritti al cuore che Francesco Renga ha riversato su una platea adorante (e quasi totalmente al femminile) stasera al teatro Ponchielli in uno dei concerti più attesi della stagione pop cremonese. “Finalmente qua! Non sapete da quanto tempo immaginavo tutto questo”, dice dopo l’inaugurale L’Unica Risposta e La Tua Bellezza. “Chi fa il mio mestiere – continua – passa giornate e mesi e anni a scrivere canzoni, a correggerle, a prepararle. Ma il momento migliore del mio lavoro è sempre questo: qui dove la musica diventa reale. Potrete vederla nelle nostre imperfezioni: un momento di celebrazione, di comunione. Questo è il nostro viaggio”.