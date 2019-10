Teatro Ponchielli, Concertistica: ecco il cartellone 2019/2020

CREMONA (8 ottobre 2019) - Il Ponchielli propone quest’anno nove concerti, in un percorso che si sviluppa tra tradizione e innovazione, con una forte presenza di Beethoven – omaggio al genio di cui nel 2020 ricorre il 250° della nascita – ma dove il Titano sarà una sorta di passaporto musicale per fare un giro musicale d’Europa, dalla Francia di Fauré all’Inghilterra di Britten ed Elgar, dall’Austria di Mozart, Haydn e Bruckner alla Russia di Stravinskij e Shostakovich, senza naturalmente dimenticare l’Italia. E accanto a programmi classici non mancheranno alcuni appuntamenti più originali inseriti nell’ormai consueto filone denominato diversaMente concerti. Svelato il cartellone della stagione concertistica 2019/2020 del teatro Ponchielli.