Famiglie al museo, tutte le iniziative

CREMONA (8 ottobre 2019) - Domenica 13 ottobre torna la Giornata nazionale delle Famiglie al Museo giunta quest'anno alla settima edizione. Anche i Musei Civici di Cremona aderiscono all'iniziativa nazionale organizzando un programma modulato in modo da consentire alle famiglie di partecipare alle varie attività proposte nelle diverse sedi. L'iniziativa nasce dall'esperienza del portale internet www.kidsarttourism.com, vetrina delle proposte legate alla didattica museale e alla conoscenza dei beni culturali che strutture museali o associazioni private propongono alle famiglie con bambini. Il tema di quest’anno è C’era una volta al museo e la partecipazione alle attività programmate nei vari Musei Civici del Comune di Cremona, come da elenco di seguito riportato, è gratuita.

Museo della Civiltà Contadina “Il Cambonino Vecchio” (viale Cambonino, 22)

ore 10.30 - C’era una volta l’argilla 3a edizione – laboratorio di manipolazione della terra. Sarà raccontato di quando l’argilla risiedeva sui monti dove per il troppo sole, per il troppo gelo, il troppo vento e la troppa pioggia, si è lasciata trasportare dai fiumi fino a valle dove si è depositata in larghe pianure. Nel corso di milioni di anni si sono formati diversi strati di argilla di qualità diversa in base alle rocce di provenienza. Gli uomini impararono ad apprezzarla per le sue proprietà e la usarono per costruire ciotole, brocche, vasi, poi costruirono le case e la città dove abitare. I partecipanti potranno vedere e provare come, manipolando l’argilla, si possono formare oggetti di fantasia ispirati dalla natura e dalla realtà che ci circonda.

Museo di Storia Naturale (via Ugolani Dati, 4)

ore 11 – I tesori degli esploratori - Storie di viaggi e di esploratori che hanno portato a Cremona, attraversando gli oceani sui velieri, animali curiosi e ancora sconosciuti che abitavano quel Nuovo Mondo per la prima volta esplorato. Spunti e approfondimenti saranno finalizzati alla valorizzazione delle discipline scientifiche e del territorio. Per rendere piacevole questa esperienza saranno come sempre previsti piccoli momenti laboratoriali legati al tema della giornata. L'iniziativa è rivolta alle famiglie che vogliono avvicinarsi al Museo di Storia Naturale per scoprire quali sorprendenti storie possono prendere vita in questo luogo.

Museo Archeologico San Lorenzo (via San Lorenzo, 4)

ore 15 – Da una casella all'altra per conoscere il passato - Uno speciale gioco dell'oca con caselle dedicate a reperti archeologici, edifici e monumenti di età romana, sarà lo spunto per raccontare le storie della vita quotidiana di Iulius, bambino vissuto a Cremona nel I secolo d.C. Adatto ai bambini dai 5 anni di età; per i più piccoli saranno disponibili disegni e puzzle. Contemporaneamente, i visitatori adulti potranno ascoltare le vicende dei rinvenimenti archeologici più importanti della città esposti nel museo.

Museo Civico Ala Ponzone (via Ugolani Dati, 4)

ore 15.45 – Ogni oggetto nasconde una storia - Una visita per scoprire non solo gli artisti autori dei quadri, ma anche storie della vita dei protagonisti ritratti, dei luoghi che li ospitano, particolarità degli oggetti o dei dettagli presenti. Tutti i partecipanti potranno mettersi in gioco nell'inventare una storia sulla base di quanto ascoltato. Attività per genitori e bambini caratterizzeranno l'iniziativa, rivolta alla scoperta del Museo per visitatori di tutte le età. L’iniziativa si svolge in collaborazione con CrArT– Cremona Arte e Turismo.

