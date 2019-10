Emanuele Scaramuzza al pianoforte per la rassegna Musica al Museo

CREMONA (3 ottobre 2019) - Il pianista Emanuele Scaramuzza è il protagonista del secondo appuntamento della rassegna Musica al Museo in programma domenica (6 ottobre) alle ore 11, nella Sala Manfredini della Pinacoteca (via Ugolani Dati 4).

Il concerto è il primo del ciclo Les matinées del Monteverdi, realizzato dal Settore Cultura, Musei e City Branding del Comune in collaborazione con l'Istituto Superiore di Studi Musicali “Claudio Monteverdi” di Cremona. In programma da Stanze, di Mauro Montalbetti (1969), Specchiarsi come restituiti, a seguire Sonata n. 1 per pianoforte in Si b maggiore, op. 8 (Andante dolce. Allegro; Andante sognando; Vivace) di Sergej Sergeevič Prokof'ev (1891 – 1953), quindi Concert paraphrase on Powder her face di Thomas Adès (1971). Il concerto si concluderà con l’esecuzione del brano Occhi stupiti e silenzio sempre dalla composizione Stanze di Mauro Montalbetti.

L’ingresso è libero e gratuito sino ad esaurimento dei posti disponibili. Inoltre, come ogni prima domenica del mese, chi volesse visitare il Museo Civico Ala Ponzone lo potrà fare gratuitamente.

