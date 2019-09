Panariello in San Carlo per la mostra di Giorgio Palù

CREMONA (21 settembre 2019) - In pochi lo hanno notato nella semi oscurità della chiesa di San Carlo, ma l’attore comico Giorgio Panariello nel tardo pomeriggio di oggi, era fra i visitatori dell’installazione artistica che Giorgio Palù ha realizzato nell’edificio sacro di via Bissolati eccezionalmente aperto per l’occasione. Una visita accolta dallo stesso Palù, l’architetto cremonese che proprio venerdì ha inaugurato sia l’evocativa installazione (visibile ancora nella giornata di domani) che la mostra allestita alla galleria d’arte Il Triangolo (vicolo Stella, angolo piazza Filodrammatici), aperta fino al 3 novembre e intitolata Frattura (Ricomposizione). La doppia esposizione è curata dal critico d’arte Luca Beatrice. L’ingresso è libero.

