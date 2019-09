Chiara Ferragni e Fedez a Cremona dopo il red carpet di Venezia

CREMONA (7 settembre 2019) - Dal red carpet di Venezia a Cremona. Oggi, Chiara Ferragni e Fedez, insieme al figlio Leone, hanno trascorso il pomeriggio in città. L'influencer e il rapper sono stati fotografati in piazza del Comune. I Ferragnez, reduci dalla Mostra del cinema dove è stato presentato il documentario Chiara Ferragni Unposted che ha spaccato in due Venezia, non hanno rilasciato dichiarazioni.