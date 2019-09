Magica Musica, ancora insieme i ragazzi speciali di Lombardi

SONCINO (1 settembre 2019) - Un nuovo inizio coi fiocchi. Il migliore possibile. Dopo la pausa estiva, il tour di Magica Musica, l’orchestra composta da persone con disabilità e normodotate, è ripartito da Soncino, dove l’ensemble diretto da Piero Lombardi ha trovato ad attenderla quattrocento spettatori, pronti ad ascoltarla e applaudirla. E, ovviamente, ad emozionarsi. Il concerto andato in scena nell’anfiteatro della Filanda, organizzato dalla Fondazione Rsa di Soncino in collaborazione col Comune, è stato dedicato a due ospiti della struttura recentemente scomparsi: Rosa Civardi e Ivana Bassini. E domani sera si torna sul palco per un nuovo concerto: appuntamento alle 21 al Sirino di Soresina.

