Burattini d’estate, in scena Meneghino e il castello di Tremarello

CREMONA (29 luglio 2019) - Mercoledì 31 luglio, al Museo della Civiltà Contadina “Il Cambonino Vecchio” (viale Cambonino, 22) primo spettacolo della XIX edizione della rassegna Burattini d’Estate, iniziativa realizzata dall’Associazione Culturale EmmeCi di Massimo Cauzzi, che ne cura la direzione artistica, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona. Per l’occasione il Museo aprirà in via straordinaria alle 19.30 per un laboratorio di costruzione di burattini seguito da un ricco spuntino a base di pane e salame con dessert offerti dagli sponsor della manifestazione.

Alle 21.30 lo spettacolo Meneghino e il castello di Tremarello di Giorgio Rizzi ed Elide Bolognini, regia di Walter Broggini (Associazione culturale C’è un asino che vola). La trama è incentrata sul rapimento della principessa Mafalda. Per ritrovarla viene incaricato Brighella che chiede aiuto a Meneghino, amico leale, onesto e generoso. Insieme partono all’avventura armati del solo bastone. Purtroppo oltre al terribile brigante Sparafucile, che vuole monete d’oro in cambio della principessa Mafalda, i due amici devono affrontare un sinistro personaggio che vive nel castello di Tremarello, luogo considerato terribile e spaventoso. Riuscirà Meneghino a riportare a casa sana e salva la Principessa? Quale prova di coraggio lo aspetta? Meneghino e il castello di Tremarello è uno spettacolo di burattini in baracca adatto a tutte le età che riprende alcuni copioni della tradizione burattinesca, mettendoli in scena in chiave moderna e divertente. Al termine dello spettacolo Angurie e melon a la so stagion con il Teatro dei ricordi di Castelverde. L’ingresso è gratuito.

Il secondo ed ultimo appuntamento è mercoledì 7 agosto con lo spettacolo Fagiolino asino burattino. Anche in questa occasione il Museo del Cambonino aprirà in via straordinaria alle 19.30: in programma il laboratorio di costruzione di burattini, a seguire, prima dello spettacolo, il ricco spuntino a base di pane e salame accompagnato da un dessert.

