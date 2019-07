Sifasera, in arrivo Insinna Benvenuti e Vernia

CASTELLEONE (20 luglio 2019) - Si è da poco conclusa la prima stagione estiva Sifasera d'Estate e già il Teatro del Viale è al lavoro per confezionare la nuova stagione invernale, la diciottesima. Da novembre a maggio, 19 serate nel tradizionale circuito che lega da nove anni a questa parte le città di Castelleone, Soresina e Orzinuovi portando spettacoli nei teatri e nelle diverse location dei tre centri. Il cartellone è in fase di definizione e ci sono già le prime certezze. Una su tutte Flavio Insinna che, accompagnato dalla sua band, presenterà in apertura di stagione lo spettacolo 'La macchina della felicità'. Sarà questa la 'Prima' di Sifasera 2019-2020 a Soresina il 10 novembre. Da lì, strizzando l'occhio al classico, alle sue rivisitazioni in chiave ironica, nonché alle proposte drammaturgiche e coreutiche moderne, si alterneranno prosa, danza, lirica, teatro comico, cabaret, spettacoli per famiglie e incontri letterari (tra questi ultimi quello con Giordano Bruno Guerri, presidente della fondazione 'Il Vittoriale', nel centenario dell'Impresa di Fiume condotta da Gabriele D'Annunzio). Sarà una stagione ricca e variegata nella quale vi saranno graditi ritorni come quello di Giovanni Vernia con il suo nuovo spettacolo, e novità come il 'Donchisci@tte' di Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi o 'Indaco' della RBR Dance Company, straordinario spettacolo di danza che tratta il tema del rispetto dell'ambiente.

