Addio a Mordillo, papà delle giraffe

ROMA (30 giugno 2019) - «Penso che lo humor sia la tenerezza della paura. La paura che un mondo migliore non sia possibile. Se non provassi quella paura non riuscirei a fare disegni umoristici. La tenerezza è l’attitudine ad esorcizzare la paura con lo humor, infondendo la speranza che sia possibile migliorare il mondo», aveva detto Guillermo Mordillo all’inaugurazione della sua mostra Caos, lo scorso dicembre in Santa Maria della Pietà.

Il fumettista argentino è morto oggi a 86 anni. Con il suo umorismo e i suoi animali stravaganti ed espressivi — come le giraffe dal collo lunghissimo — negli anni ‘70 ha conquistato il mondo.

