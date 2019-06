Il ritorno de La Scapigliatura con 'Ios Mykonos'

CREMONA (28 giugno 2019) - La Scapigliatura, il duo formato dai fratelli cremonesi Niccolò e Jacopo Bodini, fa il suo ritorno sulla scena musicale con il singolo 'Ios Mykonos', uscito appena poche ore fa e disponibile in tutti gli store digitali. L’ascolto è un viaggio musicale che, dalla canzone d’autore, passa per l’elettronica francese e le atmosfere suggestive del rock nord-europeo. La Scapigliatura è stata premiata con la Targa Tenco 2015 per la miglior Opera Prima, mentre nel 2016 album e band hanno ricevuto il Premio Lunezia.

[ASCOLTA QUI IOS MYKONOS]