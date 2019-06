I grandi nomi della musica celebrano lo strumento simbolo

CREMONA (25 giugno 2019) - I più acclamati violinisti del panorama internazionale; pianisti di fama mondiale; straordinari capolavori della liuteria cremonese; da sabato 28 settembre a sabato 12 ottobre torna a Cremona STRADIVARIfestival , con la direzione artistica di Roberto Codazzi. Per questa settima edizione l’Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino ospiterà infatti grandi nomi impegnati in concerti solistici tra i più celebri e amati e in opere del repertorio sinfonico e cameristico classico e romantico. Dal 28 settembre al 12 ottobre all’Auditorium Giovanni Arvedi si alterneranno Giuliano Carmignola, Giovanni Gnocchi, Daniel Hope, Guido Rimonda, Krystian Zimerman, Alexander Lonquich, Ramin Bahrami, Uri Caine.

STRADIVARIfestival e STRADIVARImemorialday sono promossi da Museo del Violino e Unomedia, con il patrocinio del Comune di Cremona e il sostegno della Fondazione Arvedi Buschini, MDV friends, Adecco, Air Liquide, Steel Mont e Willis Tower Watson. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul festival sono disponibili sul sito www.stradivarifestival.it.

