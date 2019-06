Il mito Cucciolo, batterista dalle due anime pop e rock

Il mitico batterista Nunzio Cucciolo Favia sarà protagonista di due concerti in provincia, venerdì 5 luglio ad Acquanegra Cremonese e domenica 14 luglio a Vescovato, portando in scena le sue due anime musicali. Al giorno d’oggi si tende ad abusare, in vari campi, del termine leggenda. Ma se per alcuni è decisamente spropositato, c’è chi questo titolo lo detiene più che meritatamente. È il caso di Cucciolo Favia - pugliese di nascita, cremonese d’adozione con residenza a Castelvetro Piacentino -, musicista che ha preso parte da protagonista principale all’epopea musicale italiana lunga più di quarantanni.

