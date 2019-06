Pro loco, domenica 23 concerto tributo a De Andrè

GRUMELLO CREMONESE (20 giugno 2019) - Con l’arrivo dell’estate torna “Musica è cultura”, tradizionale evento organizzato dalla Pro Loco nel primo fine settimana estivo. L’appuntamento è fissato per domenica 23 giugno alle 21 nel cortile di Cascina Castello in via Roma 2. Quest’anno la manifestazione ha un duplice significato: innanzitutto, con “Fabrizio De Andrè in concerto – Arrangiamenti PFM” la Pro Loco continua la celebrazione del suo quarantesimo compleanno, con l’entusiasmo che sempre caratterizza i suoi volontari. Inoltre l’evento costituirà anche il modo per rendere omaggio a Fabrizio De Andrè nel ventennale della scomparsa. Protagonista della serata, il gruppo reggiano Damadorè, una delle band riconosciute dalla Fondazione De Andrè, che riproporrà, in modo fedele e rigorosamente dal vivo, la scaletta dell’evento che si svolse proprio quarant’anni fa. In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà nella Sala Conferenze, sempre a Cascina Castello.

