Riccardo Maffoni torna sul palco con la sua chitarra

CREMONA (12 giugno 2019) - La sua prima chitarra, una Fender Redondo acustica che ancora possiede, gli viene regalata il giorno della Cresima. A quell’età la musica può essere soltanto un hobby, ma se a quella età dal registratore a cassette escono le grandi canzoni dei grandi del rock e tutta l’ammirazione è per i ragazzi più grandi che rifacevano i pezzi di Vasco, di Hendrix, dei Pink Floyd «classici che mi sembravano intoccabili», allora il destino è già segnato. Riccardo Maffoni, cantautore di Orzinuovi, suona (quasi) da sempre. Autodidatta, alle spalle tre dischi, una vittoria nel 2006 a Sanremo giovani con il brano Il sole negli occhi, l’apertura dei concerti fra gli altri dei Nomadi, Francesco Renga, van Morrison e Alanis Morissette, una lunga tournee degli Stati Uniti e un ep di cover in inglese a chiudere il cerchio, ha lasciato tutto per ritornare alle radici, chitarra e voce. Da Manerbio è partito il suo lungo tour Storie di chi vince a metà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO