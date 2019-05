Rancore al Porte Aperte Festival

CREMONA Si allunga la lista di concerti dell'estate cremonese. L'ultima new entry nel già sostanzioso calendario dei prossimi due mesi è stata annunciata dallo staff del PAF - Porte Aperte Festival. Il rapper Rancore suonerà infatti la sera del 29 giugno a Porta Mosa nel suo Musica per Bambini Tour 2019, in un evento realizzato in collaborazione con La Valigetta.

