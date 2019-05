Una strepitosa Brenda vola in finale di The Voice

PIEVE D'OLMI (30 maggio 2019) - Con la sua strepitosa voce, Brenda Carolina Lawrence, accede alle finali di The Voice of Italy, la trasmissione televisiva in onda su Rai 2. Una puntata, quella di stasera, che ha tenuto con il fiato sospeso tutti i fan della 21enne originaria di Pieve d’Olmi che hanno incrociato le dita per lei e tifato sino all’ultimo minuto.

Dopo il Knock-out di martedì sera, il team di Gué Pequeno si è ridotto a solo tre cantanti: Brenda, Ilenia Falco e Francesco Da Vinci. Quella di ieri è stata una sfida all’ultima nota dove originalità e interpretazione sono stati i fattori decisivi che hanno portato alla scelta finale. I tre concorrenti della squadra di Gué, si sono scontrati senza esclusione di colpi.

Nella prima esibizione Brenda ha proposto Carte, un inedito scritto da lei e Stefano Paviani sulla base prodotta da Cosmophonix (Gianvito Vizzi e Max Kleinschmidt). Risultato: un’infinità di applausi e una standing ovation da parte del pubblico. Sul palco sono poi saliti gli altri due cantanti del team e Gué ha deciso di eliminare Ilenia. Nel secondo, decisivo round, dunque si sono sfidati la cantante cremonese e Francesco. Brenda ha proposto il brano Empire State of mind di Alicia Keys, mentre il musicista napoletano 25enne Vaina Loca di Ozuna. Un duello all’ultimo respiro che ha incoronato vincitrice Brenda, che si è aggiudicata il posto in finale. Martedì, in diretta, i quattro contendenti dei team si sfideranno per la vittoria finale.

